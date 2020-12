Roberto Ovelar se despidió de Once Caldas y llegaría a Deportivo Municipal

Roberto Ovelar señaló hace algunas semanas que quería jugar por Alianza Lima pese a su descenso a la Liga 2. Tras desvincularse de Once Caldas, su destino estaría en Municipal y no en el club blanquiazul.

El periodista José Varela informó que Roberto Ovelar acabó su relación con el Once Caldas de Colombia y tendría planeado volver a Lima para estampar su firma en el Deportivo Municipal.

“El ‘Búfalo’ de la gente escribirá un nuevo capítulo en el fútbol peruano con su sello: los goles”, indicó el hombre de prensa. Unas horas antes el propio delantero había confirmado su salida del conjunto colombiano.

“Muchas gracias por el apoyo constante. Aguante la banda del Once Caldas, los mejores deseos para ustedes y el equipo”, escribió el atacante Roberto Ovelar en sus redes sociales.

Por otro lado, hace unas semanas el delantero paraguayo que marcó 24 goles con la camiseta de Alianza Lima dejó claro que estaba listo para ponerse la camiseta de el Equipo del Pueblo.

“Yo quiero ir a Perú a jugar por Alianza Lima. La noticia no me agradó. Soy aliancista y quiero a la institución. Es chocante todo esto. Espero que el otro año exista un proyecto serio y se logre el ascenso. Alianza no merece este lugar, porque Alianza es el Perú”, declaró el ‘Búfalo’ para un medio colombiano.

