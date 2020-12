NBA: James Harden sorprende con su estado físico en la pretemporada

La pretemporada de la NBA ya está en marcha y todos los ojos están puestos en las principales figuras que buscarán el título de campeones. Sin embargo, un hecho que ha llamado la atención es el estado físico con el que algunos jugadores han regresado al ruedo, en especial, el de el jugador de los Houston Rockets James Harden.

‘La Barba’ lució un notable sobrepeso durante el primer partido de preparación de los Rockets, algo que no ha pasado desapercibido por los medios especializados en basquetbol y por los seguidores de la NBA en redes sociales. Harden anotó 21 puntos en los 21 minutos que jugó en la victoria de su equipo por 112-98 sobre los San Antonio Spurs.

Fue una foto que se viralizó en redes la que inició la andanada de comentarios. Aunque podría tratarse de un mal ángulo, lo cierto es que Harden pasó parte del receso celebrando en clubes nocturnos, tal y como se ve en sus fotos publicadas en Instagram. Además, el conocido deseo de Harden de fichar por los Brooklyn Nets acrecentó las especulaciones de una desidia a propósito.

Pero Harden no es el único que ha levantado polémica por un hecho similar. Hace unos días, el jugador de los Dallas Mavericks Luka Doncic protagonizó un hecho similar. El esloveno salió al frente para admitir que no se encontraba en su mejor forma física. “La gente en Twitter puede decir cualquier cosa, pero es verdad. No estoy en mi mejor forma física. Llegaré a estarlo, seguro. Pero ya sabes, nunca he sido un tipo muy musculoso, así que, ¿qué puedo decir?”, aseguró.

