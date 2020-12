Luis Trujillo, del “...ojalá te alcance” del 2015 a firmar por UTC

Luis Trujillo dejó la banda izquierda del Cienciano del Cusco para integrar la plantilla del UTC de Cajamarca en la Copa Sudamericana 2021. Sin embargo, los hinchas del ‘Gavilán del norte’ no olvidan aquel episodio en que el exAlianza Lima los envió ‘a la baja’ de la peor forma.

Corría el mes de octubre del 2015 cuando UTC de Cajamarca goleó en un reñido encuentro por 3-0 a Alianza Lima, en el estadio Héroes de San Ramón.

El lateral blanquiazul insultó al uruguayo Pablo Lavandeira al final del encuentro y selló una frase para el recuerdo: “Ojalá te alcance Lavandeira, con...”, en alusión a que en el cuadro norteño todavía peleaba la baja.

Finalmente, UTC de Cajamarca salvó la categoría y al siguiente año Pablo Lavandeira fichó por Municipal . Durante su presentación en enero del 2016, el delantero expresó su alegría por regresar a un torneo internacional y recordó el enfrentamiento con Luis Trujillo de hacía tres meses.

Luis Trujillo fue anunciado como refuerzo de UTC para la temporada 2021.

“Me alcanzó (para librar la baja, tras golear en casa) porque nos salvamos del descenso y conseguí llegar a Municipal. Tenía muchas ganas de llegar y tengo la posibilidad de jugar una copa internacional”, aseveró el atacante.

Además, dejó en claro que no guardaba ningún rencor contra el canterano de Alianza Lima y que, como reza la máxima del fútbol, todo había ‘quedado en la cancha’.

“En el momento de calentura todos cometemos errores, todos dicen cosas que realmente no se sienten. Trujillo no se disculpó conmigo, pero sé que ha conversado con compañeros y se ha dado cuenta de que no fue lo más acertado”, sentenció Lavandeira.

Hoy, Luis Trujillo vive la misma alegría de Pablo Lavandeira y disputará, al igual que él en el 2016, la Copa Sudamericana con un nuevo equipo; esta vez de la mano de UTC de Cajamarca que, para alegría suya, no llegó a descender. Quedará en sus goles y buen toque que la hinchada cajamarquina olvide aquel episodio.

¡Bienvenido al Gavilán Norteño!



El presidente Joaquín Ramirez, da la bienvenida a LUIS TRUJILLO - LATERAL IZQUIERDO y le deseamos éxitos en este nuevo reto deportivo con nuestra institución. pic.twitter.com/B5UG3p1Bf1 — UTC PAGINA OFICIAL (@UTC_PagOficial) December 15, 2020

