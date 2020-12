Carranza pudo jugar en Argentina o España, pero se quedó por amor a la ‘U’

En las últimas décadas, si Universitario de Deportes ha tenido a un jugador que se convirtió en protagonista y supo ganarse el aprecio de la hinchada, ese es José Luis Carranza, el ‘Puma’. El exfutbolista ha declarado en varias ocasiones su amor por el club merengue, siendo esta la única camiseta que vistió a lo largo de carrera profesional.

En una reciente entrevista, el ‘Puma’ reveló que existieron posibilidades de dejar Universitario, sin embargo su hinchaje pudo más.

“Tuve ofertas en Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, España y más, pero la ‘U’ me dio todo, me salvó. Yo siempre me quise quedar” , expresó el ídolo merengue en DirecTV Sports Perú.

Carranza jugó en Universitario desde 1985 hasta 2004. Ya en el retiro, tuvo la oportunidad de convertirse en entrenador del equipo crema. En su etapa como futbolista también pudo defender la camiseta de la selección peruana, jugando cuatro Copas Américas.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?

Cremas y celestes se enfrentan este miércoles 16 de diciembre por la final ida de la Liga 1 Movistar. El partido está pactado para las 7.00 p. m.

¿Dónde ser jugará el Universitario vs. Sporting Cristal?

Tanto el duelo de ida como el de la vuelta se disputarán en el Estadio Nacional. Universitario de Deportes llegó a esta fase luego de proclamarse ganador del Torneo Apertura 2020, mientras que Sporting Cristal se inscribió en la final luego de ganar las semifinales ante Ayacucho FC.

