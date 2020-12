Árbitro revela por qué no cobró penal para Ayacucho FC en semifinal de Liga 1

El árbitro Luis Garay, cuestionado por no dar aviso de un penal contra Cristal en la semifinal contra Ayacucho FC, explicó a través de sus redes y a un medio digital qué fue lo que sucedió.

Al parecer, el referí tuvo un ángulo poco favorable cuando se dio la jugada que no le permitió ver claramente la falta de Gianfranco Chávez en el cotejo que se desarrolló en el Estadio Monumental.

“En referencia a una jugada de ‘mano’ en el área del partido Ayacucho vs Cristal, con todo respeto comento lo siguiente: He escuchado duras criticas en contra de mi persona: árbitro cerca y frente a la jugada. ¿Cómo no pudo ver esa mano?,” inicia en su publicación.

“Nosotros los árbitros tenemos que tomar decisiones rápido con la única toma (ángulo) que tenemos en ese momento, no podemos suponer o inventar alguna otra imagen, y también debemos saber que a diferencia del árbitro principal, el juez de gol no puede tener mayor movilidad en el campo, ya que su función principal es la línea de gol”, prosigue su defensa.

Líneas después, el criticado árbitro confiesa que si bien pudo visualizar la mano del jugador rimense, el ángulo desde el que se encontraba no le permitió discernir si merecía ser una acción sancionada o no.

“Entonces quiero aclarar que sí observé la ‘mano’. Sin embargo, no tenía el ángulo adecuado para saber que tan separada se encontraba del cuerpo y precisamente ahí esta la diferencia entre una mano sancionable y una que no se debe sancionar”, explica Garay.

“La mano sancionable es aquella que se encuentra de manera ‘antinatural’ ocupando un mayor espacio. A continuación compartiré algunas imágenes que podrían graficar lo indicado líneas atrás”, añade en el post con algunos gráficos.

En tanto, sobre la fuerte resonancia de aquella jugada durante su arbitraje, Garay comunicó al medio digital El Amague Perú que su decisión fue “profundamente honesta” y apegada a sus convicciones de respeto a su “trayectoria de árbitros que viene de familia”.

Asimismo, el mencionado referí no quiso ahondar más en la responsabilidad compartida del juez de línea de occidente ni tampoco del árbitro principal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.