En los partidos de HOY martes 15 de diciembre de 2020 se enfrentan diferentes equipos por las ligas de fútbol EN VIVO clubes como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, La Liga, Premier League, entre otras, tienen pactado un duelo el día de hoy. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy martes 15 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este martes 15 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República, entre los que destacan el choque de Barcelona SC vs Mushuc Runa, Benevento vs Lazio, U. Católica vs Vélez y Palmeiras vs Libertad.

Partidos de hoy: Copa Libertadores 2020

19:30 Palmeiras vs Libertad

Partidos de hoy: Copa Sudamericana 2020

19:30 Universidad Católica vs Vélez Sarsfield

Partidos de hoy: La Liga

16:00 Real Madrid vs Athletic Club

Partidos de hoy: Premier League

15:00 Manchester City vs West Bromwich Albion

Partidos de hoy: Serie A de Italia

12:30 Udinese vs Crotone

14:45 Benevento vs Lazio

Partidos de hoy: Bundesliga

12:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia M’gladbach

14:30 Hertha BSC vs Mainz 05

14:30 Werder Bremen vs Borussia Dortmund

14:30 Stuttgart vs Union Berlin

Partidos de hoy: Liga Campeones CONCACAF

20:00 Olimpia vs Montreal Impact

22:30 Tigres UANL vs New York City

