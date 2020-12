Juventus vs. Atalanta EN VIVO se enfrentan este miércoles 16 de diciembre en partido por la fecha 12 de la Serie A. El encuentro se jugará en el Allianz Stadium, de la ciudad de Turín, Italia, a partir de las 12.30 p. m. (hora de Perú) con transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN para latinoamérica y Sky Sport para Italia. Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles.

Tras cerrar una semana perfecta con doblete al Barcelona y al Genoa, Cristiano Ronaldo retará al Atalanta, próximo rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, decidido a acercar al cuadro turinés al liderato del Milan.

CR7, que cumplió el domingo cien partidos como juventino, es el máximo goleador de la Serie A con diez tantos, empatado con el sueco Zlatan Ibrahimovic.

El cuadro de Andrea Pirlo, que ocupa la tercera posición y está a tres puntos del Milan, se medirá con un Atalanta que viene de golear 3-0 al Fiorentina, pero que también vive un momento delicado en su vestuario, tras el duro altercado entre el técnico Giampiero Gasperini y el argentino Alejandro Papu Gómez.

“Queridos aficionados del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Solo quería decirles que, cuando me vaya, se conocerá la verdad sobre todo. Ustedes me conocen y saben qué persona soy. Los quiero, su capitán”, escribió Gómez este lunes en su cuenta de Instagram.

Esto lo hizo después de que Gasperini asegurara este domingo que “si no hay sintonía, empiezan los problemas” y reconociera que no sabe “cómo se podrá solucionar” la situación.

Con información de EFE

Juventus vs. Atalanta: ficha del partido

Partido Juventus vs. Atalanta ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de diciembre ¿Dónde? Allianz Stadium - Turín ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? ESPN

Juventus vs. Atalanta: horarios para seguir la Serie A

México: 11.30 a. m.

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Italia: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

Alemania: 6.30 p. m.

Juventus vs. Atalanta: canales para ver la Serie A

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: BandSports

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Juventus vs. Atalanta: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Arthur, Bentancur, Alex Sandro, McKennie, Morata y Cristiano Ronaldo.

Entrenador: Andrea Pirlo

Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Gómez y Zapata.

Entrenador: Giampiero Gasperini

Estadio: Allianz Stadium

