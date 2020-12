Fútbol peruano. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la programación de la última fecha la primera fase de la Liga 2, la cual tendrá tres partidos en simultáneo, debido a su relación directa con la clasificación a las semifinales del torneo.

Los encuentros se desarrollarán el viernes a la 1.00 p. m en los siguientes escenarios deportivos: en el Estadio Monumental jugarán Juan Aurich vs. Alianza Atlético de Sullana, en el Estadio Miguel Grau del Callao rivalizarán Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral, en el Estadio Alberto Gallardo, Santos vs. Sport Chavelines, y en la cancha de la Videna, Unión Comercio ante Pirata F. C.

De acuerdo a la ubicación de los equipos en la tabla de colocaciones, Alianza Atlético de Sullana clasificó a las semifinales al lograr 17 puntos, mientras que en la lucha por avanzar a semifinales se encuentran Unión Huaral (15 puntos), Sport Chavelines (14), Juan Aurich (13), Pirata (12), Comerciantes Unidos (12) y Unión Comercio (11).

Como se recuerda, solo son cuatro cupos de clasificación para la ronda semifinal, en la que jugarán partidos únicos el primero con el cuarto y el segundo ante el tercero. Los ganadores de dicha ronda disputarán la final por un cupo de ascenso a la Liga 1.

Encuentro adelantado

Dentro de la programación de la novena fecha del torneo de la Liga 2 se ha establecido un partido adelantado para el día jueves a las 3.30 p. m. en la Videna, entre los equipos de Coopsol vs. Cultural Santa Rosa, que solo jugarán por cumplir el fixture, pues no tienen opción de clasificación.