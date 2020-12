Cristiano Ronaldo: “Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida”

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por ser ultracompetivivo. A sus 35 años, ‘CR7′ es un futbolista que sigue en la élite mundial con la Juventus de Italia y ha batido todos los récords que se le han aparecido en el camino con base en la alimentación, la disciplina y el entrenamiento.

En una charla, de unos 20 minutos, el capitán luso se confesó con el boxeador kazajo Gennady Golovkin en el primer capítulo de Parallel Worlds, una nueva serie documental de DAZN, donde contó dos hechos que le marcaron su infancia.

“Nací en la isla de Madeira y a los 11 años el Sporting fue a hablar con mis padres. Les dijeron que estaban interesados en mí, pero que tenía que marcharme a vivir a Lisboa. Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida, cuando me tuve que mudar a Lisboa. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró y me dijo: ‘Hijo, si es lo que quieres, vete’. Me fui y lloraba a diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre”, expresó Cristiano.

“Creo que es bueno tener emociones, yo no oculto quién soy. La gente dice que los hombres no lloran, pero ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones, y hay que expresarlos”, agregó.

Cristiano Ronaldo integra el once ideal del Balón de Oro Dream Team de la revista France Football junto a Messi, Diego Maradona, Pelé, entre otros, gracias a la votación de 140 periodistas de todo el mundo.

