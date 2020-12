WWE Raw EN VIVO | Ver WWE en español por Internet | LIVE STREAM | HOY se desarrolla (ONLINE GRATIS vía Fox Sports 2 y USA Network) previo al evento TLC. Este programa de lucha libre tendrá lugar en el Amway Center de Orlando, Florida, y podrás seguir la transmisión a través de La República Deportes.

Horario de WWE Raw en español

Para ver la transmisión de la edición 1.433 de Monday Night Raw, en esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países de la región:

México - 7.00 p. m.

Perú - 8.00 p. m.

Ecuador - 8.00 p. m.

Colombia - 8.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida, Washington D. C. y Miami) - 8.00 p. m.

Venezuela - 9.00 p. m.

Bolivia - 9.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Chile - 10.00 p. m.

Argentina - 10.00 p. m.

Uruguay - 10.00 p. m.

Brasil - 10.00 p. m.

Programación del WWE Raw de hoy

- AJ Styles sostendrá una lucha con Sheamus y, además de eso, dirá algunas palabras de cara a su combate titular contra Drew McIntyre en WWE TLC.

- Bray Wyatt trasladará el Firefly Fun House al WWE ThunderDome para, seguramente, continuar con la historia con Randy Orton, a quien enfrentará este domingo en TLC.

- Jeff Hardy y The New Day lucharán esta noche en Raw contra The Hurt Business (Bobby Lashley, Cedric Alexander y Shelton Benjamin).

- Antes de TLC, una de las campeonas femeninas en parejas de la WWE (Nia Jax) tendrá que verle la cara a Lana, quien junto a Asuka intentarán adjudicarse los mencionados títulos.

¿Dónde ver WWE Raw en español?

Si la lucha libre es uno de tus deportes favoritos y deseas ver WWE Monday Night Raw en español, podrás sintonizarlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 2.

No obstante, si quieres seguir WWE Raw con la transmisión en inglés en Estados Unidos, podrás observarlo EN VIVO por USA Network.

