Edgar Ospina sobre Alianza Lima: “Va a sufrir para ascender”

Con el descenso de Alianza Lima, la hinchada y diversas figuras relacionadas al fútbol peruano empezaron a hacerse una idea de lo que será la campaña del equipo íntimo en Segunda División. Edgar Ospina, quien tuvo bajo mando al equipo blanquiazul años atrás, se refirió al difícil torneo que le tocará afrontar a los victorianos.

El estratega, nacido en Colombia, reveló que vivió con angustia la reciente campaña del conjunto aliancista que lo llevó a perder la categoría.

“ Me dolió en el alma saber que Alianza iba tan mal en el campeonato. Veía los partidos y daba bronca ver a un equipo sin reacción. Se veía un equipo con falta de agresividad, que no hacía el esfuerzo porque las cosas salgan bien. Esto fue una situación que se generó por un descuido de la administración, con jugadores que no rindieron lo que se esperaba. Fue un golpe bajo. Lo cierto es que hubo equivocaciones”, manifestó Ospina para el portal Azul y Blanco.

Sobre el panorama que se le viene a Alianza Lima en Segunda División, el director técnico aseguró que no será nada fácil volver a la máxima división del fútbol peruano.

“Se equivocan si creen que Alianza la va a tener fácil jugando en Segunda. Va a sufrir para ascender. Ahí se va a competir de verdad. En ese torneo se deja la vida en la cancha. Ahí los toperoles se dejan en el cuello y por ello tienen que llegar jugadores que le pongan el pecho y corazón”, dijo el DT que tuvo a su cargo al equipo íntimo en 1998 y 1999.

En otro momento agregó: “Los equipos de Segunda División van a tener el plus de querer ganarle a Alianza Lima, para mostrarse más, además de generar taquilla. Se van a jugar su Mundial”.

Ospina puso como ejemplo lo que vivieron otros equipos tradicionales de Primera División que perdieron la categoría. “Recuerden que a Municipal, Cienciano y Sport Boys le costó años regresar a Primera, eso te demuestra lo duro que es el torneo”.

