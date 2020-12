Abogado de Alianza Lima: “En Perú está todo agotado y tendríamos que ir al TAS”

En Alianza Lima no pierden las esperanzas de quedarse en Primera División. El reclamo acusando irregularidades por parte de Carlos Stein no resultó y ahora desde la interna íntima indican que llevarían el caso hasta el TAS.

“En mi posición, diría que aquí en el Perú todas las opciones están agotadas y tendríamos que ir al TAS . Es un tema que estamos conversando con el resto de abogados”, detalló Diego Guerrero, abogado del conjunto blanquiazul en diálogo con RPP.

“En caso de ir al TAS, podemos solicitar una medida cautelar que nos podría permitir jugar primera, eso no se puede confirmar”, añadió el letrado.

¿Cuál es el panorama frente a este nuevo recurso? Alianza Lima podría mantenerse en la Liga 1 hasta que finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) envíe su respuesta a la evaluación del caso.

Gerencia de Licencias declaró improcedente reclamo de Alianza Lima

El principal factor de que el reclamo se lleve hasta el TAS es que la respuesta de la Comisión de Licencias no dejó conforme a los directivos victorianos. “En el oficio no atienden a nuestras denuncias de acuerdo a ley y el sustento que le dan no es el correcto, no va de acuerdo al reglamento de licencias. Está mal aplicado, es irregular y nos está perjudicando”, atinó Diego Guerrero.

“En días de esta semana vamos a tomar alguna acción, de todas maneras”, manifestó el abogado blanquiazul. Cabe mencionar que la Liga 2 comienza a mediados de año; en cambio, la Primera División empieza en los primeros meses de la temporada.

