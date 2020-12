Sporting Cristal: vendaval celeste.

Si la final de la fase 2 fue toda una sorpresa y la primera semifinal fue un encuentro reñido en su desarrollo, el partido definitorio no dejó lugar para ningún tipo de dudas. Llegó a la final el equipo que lo merecía, el que consiguió más puntos en todo el año, el que ganó más partidos y el que anotó más goles. Sporting Cristal venció 4-1 a Ayacucho FC y enfrentará a Universitario de Deportes para definir al campeón nacional 2020.

Pero la historia empezó con drama. La suerte que no tuvo en los últimos días Ayacucho FC, con la lesión de Mauricio Montes y el positivo por Covid-19 de su DT. Gerardo Ameli, la encontró a los 9′ del primer tiempo. Alexis Cossío metió un balazo sin dirección de arco, pero el mal control del portero Renato Solís puso arriba en el marcador a los Zorros y llevaba todo a los penales.

Aún faltaba una eternidad y Ayacucho se encontró con un grande herido, batalló con una fuerza vencedora a la que no pudo equiparar. Sporting Cristal no se dejó asustar por la presión de la responsabilidad histórica y jugó como lo hizo todo el año. Los goles comenzaron a llegar solos.

Primero con Christopher Olivares (36′) para solo añadirla tras centro de Corozo. Luego con Emanuel Herrera (47′) para aprovechar un contragolpe, que nació de un casi gol de Ayacucho, y sombrear a Zamudio. Solo tres minutos después, Washington Corozo se terminó de convertir en la figura de la cancha, sumándole un gol a sus dos asistencias anteriores. Finalmente, Percy Liza (81′), que recién había ingresado, puso el 4-1 final que acababa con los sueños ayacuchanos y reavivaba el aroma a campeón que en el Rímac no sentían desde el 2018.

Ayacucho fue un digno rival. Llevó peligro constante y le hubieran impregnado más emoción al encuentro si Diego Haro y Luis Garay hubieran visto una mano clara de Chávez en el área bajopontina. No obstante, superaron todas las expectativas, derribando el mito que le adjudica éxito a los equipos de altura solo en su hábitat natural.

Cristal llega a una instancia que no desconoce, de hecho, es una donde se siente muy cómodo. Los rimenses han sido actores principales en las últimas definiciones nacionales, habiendo jugado 5 en los últimos 10 años, presentes en 5 de las últimas 6 y ganador de 4 de ellas, un verdadero e innegable protagonista del fútbol peruano.

Reacciones

Washington Corozo, jugador Sporting Cristal

“El equipo se manejó bien, los cambios nos ayudaron y fuimos muy contundentes. Toca la final y creo que vamos a poder porque el equipo está preparando para lo que sea. Cristal me ha dado mucha felicidad”.

Roberto Mosquera, DT. Sporting Cristal

“Cuando estábamos perdiendo, apareció Sporting Cristal. Hoy demostramos categoría, no hubo desespero y el gol llegó con buen fútbol. Me encantó que no traicionemos la esencia del por qué estamos en una final”.

Síntesis

Sporting Cristal: vendaval celeste.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.