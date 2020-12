Dani Alves: “En ningún momento he planeado jugar en Boca Juniors”

Dani Alves ha sido vinculado con Boca Juniors en repetidas ocasiones. A pesar de que nunca se ha concretado su fichaje, el exjugador del FC Barcelona siempre está en la órbita de el Xeneixe.

En la presente Copa Libertadores Sao Paulo FC chocó ante River Plate por la Fase de Grupos. Justamente fueron los argentinos los que eliminaron al conjunto brasilero, pues ganaron de local y sacaron un punto de visita.

Durante estos dos cruces, muchos seguidores de Boca Juniors “hincharon” por Sao Paulo para que derrote a River Plate. Junto a los rumores de un traspaso, Dani Alves se ganó el cariño de la fanaticada xeneixe.

En las últimas semanas la noticia de un posible fichaje del lateral derecho al equipo del barrio de La Boca volvió a tomar fuerza, pero el propio jugador se encargó de aclarar la situación.

“La gente rumorea muchas cosas, pero yo pongo la verdad por delante. En ningún momento he planeado jugar en Boca Juniors, por más que me guste y me apasione cómo la gente vive y disfruta el fútbol, dándole sentido a todo lo que hacemos por el ambiente que genera”, comentó Dani Alves.

“Nunca barajé el hecho de ir y jugar en Boca Juniors. Siempre fue más del exterior que del interior (la información)”, sentenció Dani Alves durante una entrevista con la televisión de Chile.

