¿Qué resultado necesita Ayacucho FC para revertir el triunfo de Cristal?

La primera semifinal de la Liga 1 se pintó de celeste luego de que Sporting Cristal doblegara a Ayacucho FC por 2-1. Los goles rimenses llegaron desde los pies de Washington Corozo y Emanuel Herrera, mientras que los zorros descontaron por medio de Hugo Souza. Hoy, en el Monumental el equipo provinciano podría sorprender.

Sin embargo, en el fútbol nada está dicho ya que todo puede pasar, más con un resultado que a todas vistas dejó la llave abierta. Este sábado 12 se realizará el encuentro de vuelta, en el que los dirigidos por Gerardo Ameli podrían revertir el resultado en su contra para ser los próximos rivales de Universitario de Deportes en la final del campeonato nacional. ¿Qué debe ocurrir para ello?

Las bases indican que las semifinales se definirán con la suma de puntos , es decir, el equipo que consiga mejores resultados en estos dos compromisos ganará el boleto para subir al podio. Teniendo en cuenta esto, Sporting Cristal parte con una ligera ventaja pues consiguió quedarse con la victoria y solo le basta un empate para sentenciar la clasificación.

Asimismo, está indicado que sí hay diferencia de goles, pero estos no cuentan doble al no existir localías . Además, también se debe tener en cuenta que en esta fase no habrá tiempo suplementario.

A continuación, te dejamos los datos a tomar en cuenta para la semifinal Sporting Cristal vs. Ayacucho FC que se desarrollará en el Estadio Monumental.

¿Cómo se define al finalista de la Liga 1 Movistar?

El club que gane los dos partidos, o gane uno y empate otro, pasa directamente a la gran final.

Si ambos ganan un partido, clasifica el club con mejor diferencia de goles.

Si ambos ganan un partido con la misma diferencia de goles, el desempate se resolverá desde la tanda de penales.

No habrá tercer partido, tiempo extra, ni valen los goles de visita.

