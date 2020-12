PSG: Tuchel explicó por qué Neymar no lleva la cinta de capitán

Neymar y Kylian Mbappé son dos de los mejores futbolistas del mundo y líderes del PSG. Semana a semana lo demuestran con goles de antología y jugada para el recuerdo. Sin embargo, el astro brasileño, al diferencia del francés, no lleva la cinta de capitán. Thomas Tuchel, entrenador de los parisinos, explicó que su decisión pasa porque desea que se concentre únicamente en el juego.

Previo al partido contra el Lyon, el entrenador alemán aseguró que no quiere que Neymar se sienta recargado con asuntos que no se vinculen estrictamente con el desarrollo de los partidos. Tuchel indicó que prefiere al capitán de la selección brasileña con total libertad para plasmar todo su potencial con el balón.

“Hablo mucho con él, siempre estamos cerca y conversamos. Para mí es importante que se sienta libre en decir lo que quiera. Hablamos mucho de táctica y personalmente no está entre los cinco capitanes porque no quiero que tenga demasiadas cosas en la cabeza, que se distraiga. Asume su responsabilidad en el campo, es un artista, es creativo y no quiero que piense demasiado en cosas relacionadas con la organización”, contó para los medios franceses.

A pesar de que Neymar no lleva el brazalete del líder del equipo, el estratega lo considera como un futbolista elemental en el PSG.

“Si hay cosas realmente importantes, es uno de los jugadores clave y eso es normal. Pero cuando hablamos de cosas para organizar, como hacer un vuelo o viaje, por qué organizamos la semana de una forma u otra, no lo hablo con él porque quiero que esté siempre tranquilo y concentrado. Que pueda jugar con toda su libertad y creatividad”, explicó el alemán.

Dentro de la lista de cinco capitanes que tiene Thomas Tuchel en el cuadro parisino están Marquinhos, Kimpembe, Kylian Mbappé, Keylor Navas y Marco Verrati.