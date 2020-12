Partidos de HOY sábado 12 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de Perú, España, Alemania, Inglaterra, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy, sábado 12 de diciembre de 2020

Conoce el horario de los partidos que se jugarán este sábado 12 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los encuentros futbolísticos a través de La República Deportes, entre los que destacan Sporting Cristal vs. Ayacucho, Manchester United vs. Manchester City y Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

Partidos de hoy: Liga 1 - Semifinal (vuelta)

15.00 Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Partidos de hoy: Premier League

07.30 Wolverhampton vs. Aston Villa

10.00 Newcastle United vs. WBA

12.30 Manchester United vs. Manchester City

15.00 Everton vs. Chelsea

Partidos de hoy: Liga Santander

08.00 Valencia vs. Bilbao

10.15 Getafe vs. Sevilla

12.30 Huesca vs. Alavés

15.00 Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Partidos de hoy: Bundesliga

09.30 Mainz vs. Colonia

09.30 Dortmund vs. Sttutgart

09.30 Gladbach vs. Hertha Berlín

09.30 RB Leipzig vs. Bremen

09.30 Friburgo vs. Arminia

12.30 Unión Berlín vs. Bayern Munich

Partidos de hoy: Serie A

09.00 Crotone vs. La Spezia

12.00 Torino vs. Udinese

14.45 Lazio vs. Hellas Verona

Partidos de hoy: Ligue 1

11.00 Marsella vs. Mónaco

15.00 Lens vs. Montpellier

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy, sábado 12 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 12 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports

