Mosquera: “Hemos jugado tres partidos cuando hubo diez puntos de diferencia”

Sporting Cristal clasificó a la final de la Liga 1 Movistar tras golear 4-1 a Ayacucho FC. El cuadro bajopontino se quedó con la serie gracias a los goles de Olivares, Herrera, Corozo y Liza en el Estadio Monumental, y luchará por el título nacional contra Universitario de Deportes.

El golazo de Emanuel Herrera

A su turno, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, felicitó a su rival y a su plantel por lograr el pase a la final, aunque cuestionó cómo se definió al finalista. “Primero, hay que felicitar a Ayacucho. Las autoridades en algún momento tendrán que equilibrar más el torneo. De ser una justa deportiva pasa a ser una injusta”, inició Mosquera en declaraciones a Gol Perú.

“Con todo el respeto que merece Ayacucho, hemos tenido que jugar tres partidos cuando hay diez puntos de diferencia, pero hemos aceptado. No lo dije durante el trascurso de los partidos porque me parecía decoroso y me parecía poco amable”, siguió.

“Hay que tomar en cuenta los méritos de los equipos como Cristal, que ha tenido 25 goles y diez puntos por encima del rival, pero aquí estamos, no hacemos queja, no perdemos desde el 3 de octubre, tenemos 15 partidos sin perder”, agregó.

Cristal a la final

La primera final entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes se disputará este miércoles 16 de diciembre a las 7.00 p. m.. El duelo de vuelta por el título de la Liga 1 está programado para el domingo 20 a las 3.00 p. m.

