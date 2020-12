Israel Quispe Riveros, una joven promesa del fútbol en Arequipa, se sumará al equipo profesional de Sport Huancayo en la temporada 2021.

En entrevista al programa deportivo Entretiempo, el delantero arequipeño de 16 años confesó que primero se presentó a las pruebas con el FBC Melgar, equipo del cual es hincha, pero lamentablemente no tuvo la aprobación del técnico Marco Valencia.

Sin embargo, fue el hermano del técnico, Wilmar Valencia, quien sí le dio el visto bueno y lo aprobó para que se sume a las filas del Sport Huancayo. Hace poco, Valencia renovó contrato con el equipo de la Ciudad Incontrastable.

“Quería jugar por el equipo del que soy hincha. Por eso me presenté a las convocatorias, lamentablemente no pasé. Creo que futbolísticamente no fui del agrado del profesor Valencia”, contó Quispe al programa deportivo.

El deportista contó que fueron emisarios del Rojo Matador quienes aprobaron con éxito las evaluaciones que le realizaron este año.

Israel Quispe es ambidiestro y es un prometedor delantero. El próximo año buscará ser ‘profeta’ en otras tierras.