Gianfranco Chávez protagoniza polémica tras mano dentro del área de Cristal

Ayacucho FC se vio perjudicado con la decisión arbitral tras una mano de Gianfranco Chávez dentro del área de Sporting Cristal. El cuadro ayacuchano pudo reducir la ventaja rimense con un remate de Carlos Olascuaga, pero el juez de la contienda Diego Haro no cobró penal.

A los 12′ de la parte complementaria, el zaguero celeste detuvo el disparo de Olascuaga con su mano y el colegiado no advirtió la falta; esto provocó los reclamos del atacante ‘zorro’ y del banquillo, quienes no podían creer que la acción no haya terminado en una ejecución desde los doce pasos.

Haro no cobró mano de Gianfranco Chávez en el Cristal vs. Ayacucho FC. Foto: Gol Perú

Sporting Cristal venció a Ayacucho y es finalista de la Liga 1

Por sexta vez en los últimos ocho años, Sporting Cristal inscribió su nombre en la final del torneo peruano, donde se verá las caras contra Universitario de Deportes.

El cuadro celeste se convirtió en el segundo finalista de la Liga 1 2020 tras vencer 4-1 a Ayacucho FC en el Estadio Monumental por la semifinal de vuelta del torneo.

