“El Congreso quiere meterse en fútbol”

El congresista Ricardo Burga Chuquipindo presentó un proyecto de ley en el que se busca suspender los procedimientos concursales de los clubes profesionales. La medida podría afectar directamente a Melgar FBC.

Argumenta Burga que las actividades de los clubes están en emergencia. Por lo tanto, debe ser la SUNAT y una comisión de alto nivel la que tenga provisionalmente la presidencia de los equipos en esta situación.

El FBC Melgar está en un proceso concursal desde el año 2014. Tiene como principal inversionista a Jader Rizqallah, quien pagó la deuda a la SUNAT que era el principal acreedor de la institución.

El proyecto ha generado polémica porque clubes como Alianza Lima, Cienciano, Sport Boys y FBC Melgar han llevado de buena forma las riendas de sus equipos. En el caso de los rojinegros fueron campeones en el 2015 y por séptimo año consecutivo han clasificado a un torneo internacional.

Todo lo contrario sucede con Universitario de Deportes. No ha podido pagar las deudas adquiridas por malas administraciones pasadas.

Para el abogado Jhony Baldomino el proyecto presentado por el representante del partido político Acción Popular es absurdo y lo sustenta afirmando: “La situación complicada de la U no se repite en otros clubes. El congresista no sabe dónde se está metiendo. El fútbol profesional no está en emergencia, quién le dijo eso. La U está bajo sospecha de malos manejos, no el resto. Es absurdo porque los congresistas no tienen ni idea de lo que están hablando y lo que es el negocio del fútbol”.

“Si quieren favorecer a los cremas deberían ser más honestos y tratar su tema muy aparte. Ese club está en un callejón sin salida. No se debe involucrar a Melgar, por ejemplo, que está haciendo bien su trabajo”, aumentó.

Al cierre de esta edición la Federación Peruana de Fútbol y el FBC Melgar no se pronunciaron sobre el tema. Lo cierto es que se ha generado incertidumbre entre los hinchas de cara a la campaña del 2021 y el futuro del club.

“Depende de la gente de Arequipa que sepa defender a su club. Arequipa no debería permitir que ese proyecto se apruebe porque Melgar está trabajando de forma adecuada”, concluyó Baldomino.