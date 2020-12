El futbolista brasileño Arthur Melo habló por primera vez sobre su salida del FC Barcelona en la última apertura del mercado de fichajes del verano europeo, y también se refirió a la situación de Lionel Messi sobre una posible partida del club azulgrana.

El volante de la Juventus, quién fue titular en el partido de Champions League frente a su exequipo, habló para el diario Marca y mencionó no estar sorprendido sobre la actualidad del capitán del FC Barcelona.

Arthur llegó a la Juventus proveniente del FC Barcelona. Foto: captura twitter @arthurmelo.

“No me sorprende que quiera salir, pero sí me sorprende la falta de respeto que han tenido con ‘Leo’. Ahora, si él quiere salir o no es su elección”, dijo Arthur en una entrevista para el diario Marca.

Asimismo, el brasileño habló de su salida del conjunto culé y el trato que recibió por parte de la directiva semanas antes de que se marchara a la Juventus.

Arthur jugó dos temporadas con la camiseta del FC Barcelona. Foto: Difusión.

“Hubo más ruido del que me hubiera gustado. Una vez que supe que me iba a marchar, quería hacer las cosas bien. El Barcelona me había dado mucho. Fue el club que me abrió las puertas de Europa, un sueño que tenía desde niño”.

“Yo tengo mi versión, mi historia y me hubiera gustado que alguna cosa hubiera sido diferente, pero igual para ellos (la directiva) todo fue como debía ser. Y seguramente creerán que debieron hacer las cosas como las hicieron”, expresó el también mediocampista de la selección brasileña.

Arthur sobre Cristiano Ronaldo: “Mentalmente es muy fuerte”

Por otro lado, el volante también fue consultado sobre su relación con Cristiano Ronaldo. Arthur destacó su profesionalidad y reveló lo que más le sorprende del portugués.

“La forma en la que trabaja. Yo ya lo sabía porque la gente habla. El mundo del fútbol es pequeño y te lo van comentando. Te dicen lo que hace, pero cuando lo ves de cerca es impresionante. Yo bromeo y le digo que está enfermo, pero qué le vas a decir a alguien que tiene tantos Balones de Oro. Mentalmente es muy fuerte”, sentenció el jugador de la ‘Vecchia Signora’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.