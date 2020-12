Deysi Cori Tello, Gran Maestra Internacional de ajedrez, estuvo en Lambayeque para formar parte de una exhibición simultánea. En ella se enfrentó a 10 niños y jóvenes de 6 a 17 años de edad, quienes destacan en esta disciplina.

La representante nacional pudo jugar con estos deportistas procedentes de los distritos de Lambayeque y que, además, integran la selección de ajedrez provincial. Ella también auguró un gran futuro para los participantes del evento organizado por la Comisión Bicentenario de la Ciudad de Lambayeque y la municipalidad.

La cita tuvo lugar hoy sábado 12 de diciembre en la concha acústica del parque infantil Victoria Mejía de García.

Entre los noveles ajedrecistas destacaron Leidy Flores Taboada, campeona regional y representante nacional que duró más en el juego contra Deysi Cori, y Bryan Media Santacruz, representante de la provincia y campeón regional. Por su parte, el pequeño Cristhian Zapata Torres, de apenas 6 años y natal de Motupe, se llevó el aplauso del público durante esta exhibición.

Deysi Cori se mostró muy satisfecha con el desempeño de sus pequeños oponentes y saludó a la Municipalidad Provincial de Lambayeque por la iniciativa de fomentar el ajedrez.

“En verdad he notado mucho talento en los niños. He debido concentrarme mucho, pues juegan muy bien. En ocasiones pensé que me vencerían. Es importante que las autoridades fomenten nuestro deporte, ya que definitivamente se cultivarán mejores personas”, expresó a la prensa.