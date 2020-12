Partidos de HOY viernes 11 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de Perú, España, Alemania, Inglaterra, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy, viernes 11 de diciembre de 2020

Conoce el horario de los partidos que se jugarán este viernes 11 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los encuentros futbolísticos a través de La República Deportes, entre los que destacan Juan Aurich vs Deportivo Coopsol, Union Huaral vs Unión Comercio, entre otros.

Partidos de hoy: Liga 2

10:00 Sport Chavelines Juniors vs Santa Rosa Pnp

12:15 Molinos El Pirata vs Santos

14:30 Union Huaral vs Unión Comercio

16:45 Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos

19:15 Juan Aurich vs Deportivo Coopsol

Partidos de hoy: Premier League

15:00 Leeds United vs West Ham United

Partidos de hoy: La Liga

15:00 Real Valladolid vs Osasuna

Partidos de hoy: Serie A de Italia

14:45 Sassuolo vs Benevento

Partidos de hoy: Superliga Argentina

19:10 Vélez Sarsfield vs Racing Club

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy, viernes 11 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 11 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports

