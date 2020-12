El partido Manchester United vs. Manchester City se llevará a cabo EN VIVO este sábado 11 de diciembre desde el Old Trafford, por la duodécima jornada de la Premier League. La transmisión va ONLINE GRATIS por internet vía ESPN 2 y ESPN Play a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos de los goles podrás verlos a través de La República Deportes.

Con la primera fase de la Champions League finalizada y los grandes del continente centrando sus esfuerzos en sus torneos locales, la Premier League vivirá uno de sus momentos estelares del año, con cinco jornadas a disputar antes del 31 de diciembre.

Manchester United, eliminado de la Liga de Campeones el último martes 8, recibirá a su vecino en el plato estelar de la liga inglesa, entre dos equipos que necesitan ganar para no descolgarse en la tabla. Respectivamente a cinco y seis puntos del dúo de cabeza, Tottenham y Liverpool, ambos tienen un partido menos, por lo que todavía están vivos en la carrera por el primer puesto.

Ambos llegan en dinámicas positivas en el campeonato, sobre todo los Diablos Rojos, que han encadenado cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas, con 10 goles a favor, para pasar del puesto 15 al sexto. Sin embargo, volverán a jugar tras la desilusión europea por no clasificar a octavos de final de la Champions. Esto, luego de caer en los dos últimos partidos de la fase de grupos ante el PSG y el Leipzig.

El City llega tras ganar al Burnley (5-0) y Fulham (2-0). Además, logró cómodamente su pase para octavos de Champions, torneo en el que le ganó fácilmente en el último partido al Marsella (3-0). Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola buscarán restablecer la supremacía local tras haber perdido tres de las cuatro confrontaciones del año pasado.

Manchester United vs. Manchester City: ficha del partido

Manchester United vs. Manchester City Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 12 de diciembre ¿Dónde? Old Trafford, Inglaterra ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN Play

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Premier League

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Mata, Fernandes, Rashford; y Greenwood.

Entrenador: Ole Gunnar Solskjær.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; y Jesus.

Entrenador: Pep Guardiola.

Manchester United vs. Manchester City: ¿a qué hora ver el partido de la Premier League

¿Dónde ver el Manchester United vs. Manchester City LIVE STREAMING por la Premier League?

Manchester United vs. Manchester City: ¿dónde se juega el partido de la Premier League? | Mapa

El lugar donde se disputará el Manchester United vs. Manchester City EN VIVO por la fecha 12 de la Premier League es en el estadio Old Trafford, ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, en la región noroeste de Inglaterra.

Manchester United vs. Manchester City: ¿dónde ver el partido de la Premier League?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Manchester United vs. Manchester City EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

