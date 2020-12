Carlos A. Mannucci anunció la mañana de hoy, viernes 11 de diciembre, el fichaje de Álvaro Ampuero. El habilidoso lateral izquierdo reforzará al equipo de Pablo Peirano en lo que será la participación del equipo en la Liga 1 del 2021, así como en la Copa Sudamericana.

Ampuero ha paseado su fútbol por Universitario de Deportes, Universidad de San Martín de Porres, Deportivo Municipal y la Selección Peruana, así como en los clubes italianos Parma, Padova y Salernitana. En esta oportunidad, el defensor de 28 años y 1.83 de altura vuelve al fútbol nacional tras su paso por el Zira FC de Azerbaiyán.

Ampuero es el tercer jugador en llegar a Mannucci para el campeonato del próximo año. Anteriormente, el club oficializó las contrataciones de Renzo Alfani y Eduardo Rabanal.

Asimismo, por ahora, el único jugador que ha renovado con el club liberteño es Jean Pierre Fuentes.

Cabe precisar que el club Carlos A. Mannucci ha logrado, en este año, clasificar, por primera vez, a un campeonato internacional tras haberse ubicado en el quinto lugar de la tabla de colocaciones.

No obstante, esta no es la primera vez que logra el quinto lugar, ya lo había hecho en 1985, pero en aquella temporada, no había clasificación a torneos internacionales para dicha ubicación.