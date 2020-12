Yorkman Tello reveló interés de Universitario por su fichaje

Luego de tres temporadas y un campeonato de la Liga 1 ganado con Binacional, Yorkman Tello le dijo adió al club de Juliaca y disputará la próxima temporada del fútbol peruano como jugador de Cusco FC. No obstante, el mediocampista dejó entrever que su futuro pudo haber estado en Universitario, pero esta opción no se llegó a concretar por el tiempo de espera que le solicitó el equipo crema para las negociaciones.

“De la ‘U’ me hablaron y dijeron que espere hasta después de la final. Yo soy hincha, pero tenía que asegurarme. De repente no se daba la opción y quedaba en el aire. Comizzo me dijo que siga así y le deseé lo mejor para la final”, reveló Tello para TV Perú.

El volante de 31 años alegó que otro factor que consideró para su llegada al cuadro imperial es que se siente bien adaptado al ambiente cusqueño. “Con Cusco hablé a mitad de año y ahora se dio. Me cae bien la altura y el frío”, dijo. Además, se mostró ilusionado con un posible llamado a la selección peruana para su próximo partido de eliminatorias. “Ojalá que en marzo, cuando la selección enfrente a Bolivia en La Paz, pueda tener una chance”, agregó.

Yorkman Tello jugó cinco partidos de la Copa Libertadores de este año. Foto: Prensa Binacional

Respecto a su último año de estadía en Binacional, manifestó que se sintió dolido cuando el club decidió aplicar la suspensión perfecta de labores durante la pandemia sin consultar antes con los jugadores. En el plano futbolístico, a pesar de la pésima campaña del equipo puneño en Copa Libertadores, valoró haber disputado el torneo continental.

“Jugar Libertadores fue bueno como experiencia. Codearse con jugadores como Alves o Armani es importante”, expresó. Por último, invocó a que se preste mayor atención a la Copa Perú: ”Hay futbolistas que jugarían en Primera sin problemas. Es un torneo que no debe dejarse de lado”.

