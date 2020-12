¿Qué necesita Ayacucho FC para clasificar a la final de la Liga 1?

El partido de ida de la semifinal de la Liga 1 se pintó de celeste luego que Sporting Cristal venciera a Ayacucho FC por 2-1, con lo cual las posibilidades de los de Roberto Mosquera se incrementan por tener una ligera ventaja de cara a su clasificación a la última instancia de la competencia.

Sin embargo, nada está dicho ya que este sábado 12 se realizará el encuentro de vuelta, en el que los dirigidos por Gerardo Ameli podrían revertir el resultado en su contra para ser los rivales de Universitario de Deportes en la final del campeonato nacional, ¿qué debe ocurrir para ello?

Gol de Sosa en el partido entre Ayacucho FC vs. Sporting Cristal

Ayacucho FC todavía tiene chance de salir airoso -tal como sucedió en la final de la Fase 2- en la disputa que protagoniza ante Sporting Cristal, aunque para ello tiene la obligación de ganar con una diferencia de, por lo menos, dos goles, o en el peor de los casos anotar uno solo para obligar a que haya penales.

Pues las semifinales se definirán con la suma de puntos, es decir, el equipo que consiga mejores resultados en estos dos compromisos. El equipo rimense consiguió el primer duelo y solo le basta un empate para sentenciar su victoria.

Además se aclaró que si hay diferencia de goles, pero estos no cuentan doble al no haber localías. Asimismo, no habrá tiempo suplementario, si acaban los 180 minutos y tienen el marcador total (suma de los dos partidos) empatado, se determinará al finalista desde los doce pasos.

