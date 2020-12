‘Puma’ Carranza sobre el descenso de Alianza Lima: “¿Ahora con quién vamos a jugar?”

El clásico Universitario-Alianza Lima estará ausente en la siguiente temporada luego del descenso de los blanquiazules, si el reclamo contra Carlos Stein no prospera. José Luis Carranza, un histórico del club crema, se refirió a este tipo de partidos, los cuales él los vivió en carne propia. Para el ‘Puma’, el 2021 será un año atípico porque no se vivirán estos duelos especiales sobre el césped.

“ No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos. La ‘U’ necesita a Alianza y Alianza necesita a la ‘U’ . Lo siento, pero perdieron en la cancha. Somos equipos con mucha historia”, dijo en las Voces del Fútbol.

Luego indicó que con la baja de Alianza Lima, Universitario perdió a su clásico rival en Primera División. “Es lamentable, pero hay que ser realistas. ¿Ahora con quien vamos a jugar? El clásico rival para Universitario del próximo año va ser el equipo ‘B’ de la ‘U’”, agregó.

Sobre el reclamo de las institución victoriana, con la que intenta mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano, el ‘Puma’ Carranza hizo hincapié que todo se debe ganar dentro de los 90′.

“Tú pierdes en la cancha, no te pases tampoco. Con un fallo no puedes quedarte, si pierdes en la cancha no puedes pedir eso . Todos son culpables, hay que pensar en el equipo, no individualmente”, manifestó el ídolo merengue.

Para cerrar, Carranza recordó aquel año 2018 cuando Universitario de Deportes estuvo peleando el descenso hasta final de temporada; para él, los culpables fueron las administraciones. “El 2018 la ‘U’ iba a bajar, las administraciones son muy malas”.

