Partidos de HOY 10 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy jueves 10 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este jueves 10 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República Deportes, entre los que destacan el choque de Real Madrid vs. Borussia M’gladbach, Sporting Cristal vs. Ayacucho y Atlético Madrid vs. Salzburgo.

Partidos de hoy: Champions League

12:55 Young Boys vs CFR Cluj

12:55 CSKA Sofia vs Roma

12:55 Dundalk vs Arsenal

12:55 Bayer Leverkusen vs Slavia Praha

12:55 Hapoel Be’er Sheva vs Nice

12:55 Standard Liège vs Benfica

15:00 Sparta Praha vs Milan

15:00 Maccabi Tel Aviv vs Sivasspor

15:00 Tottenham Hotspur vs Antwerp

15:00 Ludogorets vs LASK Linz

15:00 Hoffenheim vs Gent

Partidos de hoy: Copa Sudamericana 2020

17:15 Lanús vs Independiente

Partidos de hoy: Copa Libertadores 2020

19:30 River Plate vs Nacional

Partidos de hoy: Liga MX 2020

22:00 Pumas UNAM vs León

Partidos de hoy: Chile Primera división

19:30 Everton vs Curicó Unido

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy jueves 10 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 10 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.