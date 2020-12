Mosquera sobre Olivares: “Le dijeron que era crack y no había llegado a ninguna parte”

Sporting Cristal ha ido de menos a más en este 2020. Desde la llegada de Roberto Mosquera, el club de La Florida ha mostrado un nuevo estilo de juego y algunos de sus jugadores no desaprovecharon la confianza del mencionado técnico, como es el caso de Christopher Olivares.

El popular Zancudito se ha consolidado en el titularato del equipo cervecero en el puesto de extremo derecho en la zona ofensiva, y que le ha permitido marcar siete goles en la Liga 1 Movistar 2020 y brindar dos asistencias.

Sin embargo, Roberto Mosquera dio detalles del por qué Christopher Olivares recién acaba de encontrar su lugar en el conjunto celeste teniendo un gran potencial, que lo llevó a emigrar al Vitória de Guimarães de la Primera División de Portugal en 2018.

“ A Christopher le dijeron que era un crack y le hicieron un contrato de crack. Le hicieron creer que ya había llegado y él no había llegado a ninguna parte ”, dijo el entrenador de Sporting Cristal en conversación con el programa Las Voces del Fútbol.

“Lo hemos aterrizado y ahora está en el camino correcto. Ahora está refundando su carrera y eso es bueno”, añadió Roberto Mosquera, quien culminó la entrevista refiriéndose a la segunda semifinal de la Liga 1 2020. “Nosotros entramos sabiendo que en una final no existe el favoritismo. Me he cansado de decirlo en todos lados. El trabajo de Ayacucho FC es muy bueno, pero acá nadie es favorito”.

