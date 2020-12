Lewis Hamilton correrá en Abu Dabi tras dar negativo a prueba de COVID-19

Luego de perderse el Gran Premio de Sakhir por haber testeado positivo para COVID-19, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton hará su reaparición en las pistas de Abu Dabi, carrera con la que se pondrá fin a la temporada 2020 de la Fórmula 1.

El británico arrojó negativo en las pruebas practicadas tras pasar diez días en cuarentena. Mercedes confirmó en un comunicado que Hamilton cumplió con todos los protocolos exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), con lo cual podrá reincorporase al equipo este viernes 11 de diciembre.

Con su reaparición, su sustituto en la última competencia, George Russell, volverá a su asiento habitual en Williams. La buena actuación del joven piloto de 22 años dio lugar a comentarios acerca de si permanecería en Mercedes, pero el propio Russell aclaró que tiene contrato con la escudería británica para el 2021.

Lewis Hamilton cerrará la temporada como el vigente campeón de la F1. Foto: EFE

Hamilton competirá en Abu Dabi con el Mundial de pilotos bajo el brazo y también con el de constructores ganado, buscando la que sería su decimosegunda victoria del año para cerrar un gran año a nivel personal, en el que igualó la marca de campeonatos mundiales de Michael Schumacher (siete para cada uno) y lo superó en número de carreras ganadas (95 contra 91).

Todavía no se sabe si el corredor de 35 años continuará en Mercedes, pues hace unas semanas incluso afirmó que “no había garantías” de que siguiera en la Fórmula 1. “Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantías de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá”, declaró hace poco más de un mes.

Con información de EFE

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.