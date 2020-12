Frank Alvarado y María Martínez postulan a la Federación de Judo

Buscarán que el judo peruano siga cosechando logros. La sensei María Martínez, hoy Jefa de la Unidad Técnica, y el judoca Frank Alvarado postulan a la nueva dirigencia de la Federación Peruana de Judo. Este último ganó una medalla de plata en el Open Panamericano 2020 que se realizó en nuestro país, siendo su última presea como deportista de alta competencia, pues anunció su retiro.

Ahora, desde afuera del tatami, el también capitán del Ejército buscará, desde un cargo directivo, que los buenos momentos en el judo peruano continúen. Él junto a María Martínez aparecen en la misma lista para tentar los cargos de vicepresidente y presidente de la federación, respectivamente.

Ambos respiran judo todos los días, las 24 horas, y le han dedicado arduo trabajo a esta disciplina en los últimos años. Sobre el reciente torneo en el que la delegación peruana de judo logró 13 medallas, Martínez le dijo a La República: “Es muy importante mantener el evento, un poco por conseguir los puntos que nos permitan seguir avanzando en la clasificación a Tokio y para los Juegos Panamericanos de Cali, pero sobre todo porque marcan el inicio al retorno a la normalidad dentro de todos los protocolos de bioseguridad”.

judo peruano

Acto seguido resaltó que los judocas peruanos están aptos para competir y que se puedan seguir realizando eventos en territorio peruano.

Frank Alvarado también mostró su alegría por el aporte que le busca dar al judo desde otra posición. “Me siento contento de retirarme de mi ciclo como deportista. Son 23 años que le he dedicado al judo y ahora me toca trabajar del otro lado, de la dirigencia y siempre transmitiendo lo que el judo me ha brindado en estos 23 años, lo que yo he podido adquirir gracias al judo y ahora me toca, como dirigente, ayudar a la nueva generación”.

La actual Jefa de la Unidad Técnica recalcó que existe una generación de judocas peruanos que están destacando en los escenarios del mundo con grandes ambiciones por superar a los más experimentados en la disciplina.

