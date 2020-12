Excompañero de Cristiano Ronaldo: “Jamás lo vi beber, ni siquiera en Navidad”

En la temporada 2008/2009, Cristiano Ronaldo y el exjugador Dimitar Berbatov compartieron equipo en el Manchester United, apenas un año antes de que el portugués se marchara al Real Madrid. Pese a que solo coincidieron en aquella campaña, ‘CR7′ causó una gran impresión en el búlgaro, quien afirmó que entrenar a su lado era como estar “en una guerra”.

“He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, manifestó Berbatov en diálogo con la oficina de prensa de Betfair.

Además del afán del luso por mantenerse siempre en forma a través del ejercicio, ‘Berbagoal’ resaltó el sumo cuidado que ponía el delantero en su vida personal para evitar desajustes que pudieran perjudicar su carrera.

Berbatov y Ronaldo ganaron juntos títulos como la Premier League y el Mundial de Clubes, Foto: AFP

“En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla. Pero (Ronaldo) era muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días . Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor”, agregó el exfutbolista.

Durante la única temporada en la que jugaron juntos en el United, Berbatov y Ronaldo llegaron a ganar títulos como la Community Shield, Copa de la Liga de Inglaterra, la Premier League y el Mundial de Clubes. El búlgaro, goleador histórico de la selección de su país, siguió jugando en los Red Devils hasta el 2012, tras lo cual militó en cuatro equipos más hasta su retiro en 2018.

