Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE se enfrentan HOY miércoles 9 de noviembre en partido de ida de las semifinales de los play-off de la Liga 1 2020. El encuentro está programado para las 3.30 p. m. (hora de Perú) con transmisión EN DIRECTO por la señal de Gol Perú (canal 14-714 HD de Movistar). Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto, las incidencias y todos los goles a través de esta nota.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: antesala

Sporting Cristal buscará recuperarse de la derrota por penales ante Ayacucho FC en la final de la Fase 2. El conjunto rimense desaprovechó la oportunidad de acceder a la final del título nacional contra Universitario de Deportes, luego de ganar el Grupo A sin perder un solo partido.

“Cuando se habló de favoritismo lo primero que dije es que en una final no hay favoritos, hoy demostramos que no éramos favoritos. Hicimos el partido más discreto del torneo, pero yo no quiero dejar de decir que fuimos superados en gran parte del partido”, declaró el entrenador Roberto Mosquera tras caer por penales (3-2).

Cristal no podrá contar con Christofer Gonzales, baja por un esguince en el tobillo izquierdo. Su reemplazo saldría entre Jesús Castillo o José Inga, jugadores de la reserva que han sumado minutos durante el torneo. Jorge Cazulo sería quien ocupe el lugar de ‘Canchita’.

Por su parte, Ayacucho FC se quedó con el título de la Fase 2 de la Liga 1, el primer galardón de su historia en la primera división nacional, que comenzó en 2008. En el equipo del entrenador argentino Gerardo Ameli tuvo un desempeño superlativo del joven portero Ángel Zamudio en la ronda de penales, tras empatar 1-1 con el Sporting en el tiempo reglamentario y el alargue.

“Tenemos que ir partido a partido, pero sabiendo que es ida y vuelta, lo ideal sería ganar el primero, pero al final tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer dentro del campo. Sabemos que Cristal es un rival complicado, vamos a dar lo mejor de nosotros”, dijo Mauricio Montes, capitán y goleador histórico de Ayacucho FC a La República.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO: horarios

Para seguir el Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por la primera semifinal de la Liga 1 2020, a continuación te dejamos los horarios del duelo de acuerdo a tu ubicación:

Costa Rica: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO: canales

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Perú: GOL Perú / GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿Dónde ver Gol Perú Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

Movistar TV (satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)

Star Globalcom: Canal 14

¿Cómo ver Gol Peru EN VIVO por internet?

Si deseas sintonizar la señal de Gol Perú gratis por internet, puedes hacerlo a través de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV. Puedes acceder desde los siguientes dispositivos:

PC y laptop, solo en navegadores Google Chrome y Firefox.

Tablets y teléfonos móviles, a través de la app Movistar Play, compatible con los sistemas operativos iOS 8.0 en adelante y Android 6.0 en adelante.

TV, a través del Deco Smart HD.

Smart TV, mediante aplicativo, disponible para Samsung y LG de 2014 en adelante.

Chromecast, versión beta.

¿Cómo descargar Gol Perú?

Para no perderte el partido entre Sporting Cristal vs. Ayacucho FC, te recomendamos descargarte la aplicación de Movistar Play, la cual se encuentra de forma gratuita tanto para iOS (Iphone) o Android. Debes ingresar al App Store o al Play Store, buscar Movistar Play y descargarlo.

Con la App de Movistar Play, podrás acceder a los videos de Gol Perú; disfrutar de todo el contenido que Gol Perú brinda desde donde quieras; seguir los marcadores en vivo y todos la programación durante las 24 horas.

