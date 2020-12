Ver Real Madrid vs Borussia Monchengladbach EN VIVO ONLINE GRATIS se medirán este miércoles 9 de diciembre por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2020 / 2021. Este partido clave para la permanencia de ambos equipos en este torneo se jugará en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid y comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) / 9.00 p. m. (hora de España).

Los merengues no tienen un momento fácil: segundos en el grupo con 8 puntos y derrotados en su último partido por esta instancia, podrían quedar eliminados si pierden, o bien si empatan y el Inter de Milán no le gana al Shakhtar. Zinedine Zidane, de cuya continuidad especulan los medios españoles, podrá contar con Sergio Ramos.

Del otro lado, el Gladbach es primero con 9 puntos, aunque también perdieron en la última fecha por 2-3 frente al Inter. A los dirigidos por Marco Rose les basta un empate para clasificar, mientras que una derrota de ellos y una victoria de los neroazurros dejaría al elenco teutón en Europa League. El último partido que disputaron con el Madrid terminó 2-2.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Monchengladbach EN VIVO?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Monchengladbach EN VIVO?

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2, LaLiga TV Bar

México: Fox Sports

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

¿Dónde ver Real Madrid vs Monchengladbach EN VIVO?

En Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN 2; en España, irá por Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2 y LaLiga TV (Bar). Otra alternativa para ver el Real Madrid vs. Monchengladbach EN VIVO es a través del portal Roja directa.

