PSG vs. Istanbul: árbitro acusado de racismo se pronuncia

Sea cual sea el resultado del partido entre el PSG vs. Istanbul por la Champions League, este quedará en el registro del deporte mundial como un precedente para terminar con el racismo, el cual se evidenció por parte del cuarto árbitro del compromiso, Sebastian Coltescu.

El rumano se ubicó en el ojo de la crítica por señalar como “negro” a uno de los integrantes del comando técnico del equipo turco, Pierre Webó, quien no toleró el gesto. Ello desató la justa protesta de su plantel y del equipo donde milita Neymar y Mbappé.

Pierre Webó reclama racismo de Sebastian Coltescu:

Tras la suspensión del compromiso de la Champions League, el portal ProSport de Rumanía informó sobre la comunicación que Sebastian Coltescu habría tenido con su familia, tras la polémica reacción de los asistentes al estadio Parque de los Príncipes.

“Solo estoy tratando de ser bueno. No leeré ningún sitio estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Espero, al menos, esto”, habrían sido las palabras del réferi que se encuentra en investigación por un inspector disciplinario de la UEFA.

Momento en el que los jugadores se retiran tras acusación de racismo

“No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente, te respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente, estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación”, expresó Ovidiu Hategan, el árbitro principal del duelo interrumpido.

El partido se reanudará este miércoles al mediodía (horario peruano) con otro colegiado, asistentes de banda y cuarto árbitro, según lo estableció la UEFA, para completar el encuentro entre PSG vs. Istanbul, correspondiente a la sexta jornada de la Champions League que fue suspendida el martes 8.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.