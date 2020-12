Partidos de HOY 9 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy miércoles 9 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este miércoles 9 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República Deportes, entre los que destacan el choque de Real Madrid vs. Borussia M’gladbach, Sporting Cristal vs. Ayacucho y Atlético Madrid vs. Salzburgo.

Partidos de hoy: Liga 1

Partidos de hoy: Champions League

12:55 Ajax vs. Atalanta

12:55 Midtjylland vs. Liverpool

15:00 Bayern Múnich vs. Lokomotiv

15:00 Salzburgo vs. Atlético Madrid

15:00 Real Madrid vs. Borussia M’gladbach

15:00 Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk

15:00 Manchester City vs. Olympique Marseille

15:00 Olympiakos vs. Porto

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:15 Gremio vs. Santos

19:30 Boca Juniors vs. Internacional

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Bahia vs. Defensa y Justicia

19:30 Junior vs. Coquimbo Unido

Partidos de hoy: Liga de Bolivia

14:00 Royal Pari vs. San José

14:00 Santa Cruz vs. Real Potosí

16:15 The Strongest vs. Always Ready

18:30 Blooming vs. Wilstermann

Partidos de hoy: Liga de Colombia

19:40 Envigado vs. Deportivo Pereira

19:40 Rionegro Águilas vs. Medellín

19:40 Millonarios vs. Boyacá Chicó

19:40 Once Caldas vs. Patriotas Boyacá

19:40 Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba

Partidos de hoy: Brasileirao

São Paulo vs. Botafogo

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy fecha de mes de año?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 9 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.