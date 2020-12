Luis “Puchito” Flores seguirá siendo entrenador de Binacional

El club Deportivo Binacional confirmó la continuidad del entrenador Luis “Puchito” Flores Villena en la dirección técnica. Mediante sus redes sociales, el Poderoso del Sur dio a conocer la renovación, que despertó reacciones mixtas entre sus hinchas.

Con el acuerdo, Binacional busca dar continuidad a un proceso que empezó en las fechas iniciales de la Fase 2 de la Liga 1. Con la llegada de Flores, el equipo de la región Puno logró esquivar el descenso, aunque no pudo clasificar a ningún torneo internacional.

El entrenador arequipeño Luis Flores Villena atraviesa su segunda etapa en Binacional. La primera fue entre el 2017 y 2018, cuando obtuvo el ascenso tras ganar la Copa Perú. Seguidamente, logró una buena campaña en la Liga 1, aunque se fue por diferencias con la directiva.

Binacional, campeón nacional del 2019, de a pocos va confirmado su plantilla 2021. Además de la renovación del entrenador, también se retuvo al portero Raúl Fernández. Todavía no se confirman refuerzos y suena la vinculación del defensa Yhirbis Córdova (ex Deportivo Municipal) y el mediocampista Carlos Uribe (ex UTC).

Cabe resaltar que, para la próxima temporada, Binacional no tendrá figuras habituales como el mediocampista Yorkman Tello, quien fue su capitán y futbolista en los últimos seis años. Este jugador se convirtió en el nuevo refuerzo de Cusco FC.