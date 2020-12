El judoca-militar Frank Alvarado ganó medalla de plata y anunció su retiro

Se retira por todo lo alto. Frank Alvarado, el militar que divide sus labores con su otra pasión, el judo, ganó una medalla de plata en la categoría +100 en el Open Panamericano Lima 2020. Con la voz entrecortada y los ojos enrojecidos por la emoción, sabe que esta fue su última presea oficial, porque le pone punto final a su faceta como deportista de alto rendimiento.

El capitán del Ejército fue noticia durante la pandemia por la COVID-19 cuando tuvo que salir a patrullar las calles limeñas día, tarde y noche.

Por estos días, vive momentos de gloria luego de anunciar que guardará el judogi tras más de 20 años. “Estoy muy contento de retirarme de este ciclo como deportista con una medalla en un segundo puesto en este importante torneo como el Open Panamericano. He dejado todo en el tatami en estos 23 años como deportista, hay una nostalgia, pero, hay que seguir adelante por las cosas nuevas que se vienen”, señaló Frank Alvarado al área de prensa del IPD.

Luego, pasó a recordar la etapa en la que se inició en esta disciplina y cómo se volvió en su trampolín para convertirse en militar. “Tenía 11 años [hoy tiene 34 años] cuando tomé la decisión de hacer judo, fue por un tema de defensa personal, básicamente, sin saber que aquí iba a encontrar mi vida, el judo lo es todo para mí porque me dio mi profesión como militar, me dio experiencias, me llevó por muchos países, me lo ha dado todo. La verdad estoy completamente feliz de ser judoca y retirarme dignamente”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.