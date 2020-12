Barcelona analizaría continuidad de Koeman si pierde con Levante

La última derrota del Barcelona frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo volvió a despertar las dudas futbolísticas del cuadro culé. De caer el fin de semana ante Levante por LaLiga, Ronald Koeman vería de cerca la puerta de salida del banquillo azulgrana.

De acuerdo con los periodistas de El Chiringuito de España, un revés el domingo podría significar que el neerlandés pueda ver comprometida su continuidad como timonel de los blaugranas. La Comisión Gestora del Barcelona, encabezada por Carles Tusquets, consideraría su destitución si el equipo vuelve a perder.

A estas alturas de la temporada, el cuadro culé se encuentra a tres puntos de la zona de descenso y un traspié más podría agravar la crisis futbolística de los de Cataluña. Cabe resaltar que el equipo de Koeman aún cuenta con dos partidos pendientes para volver a tener vida en el certamen doméstico.

El estratega tiene un contrato de dos años por delante, pero la directiva de transición no tiene contemplado en sus planes soportar más fracasos deportivos y ya ponen presión en el comando técnico.

Tusquets fue consultado por El Chiringuito sobre la continuidad del neerlandés, pero este prefirió el silencio sobre una decisión que se tiene que tomar a puertas cerradas y en compañía de los demás directivos. El resultado final ante Levante marcará la agenda futura de la cúpula dirigencial del Barcelona.

Koeman molesto por el 3-0 ante Juventus

“La derrota ha sido por culpa de la primera media hora”, fue lo que comentó el técnico culé en conferencia de prensa sobre el 3-0 en ante la Juventus en el Camp Nou en un choque válido por la fecha final del grupo G de la Champions League.

“Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo. Además, no hemos tenido el control y defensivamente no hemos estado bien. En cambio, Juventus ha salido convencido”, agregó Ronald Koeman.

“Antes del partido hemos hablado, sobre todo, de juntar al equipo, pero para juntarse hay que ganar batallas y duelos de uno contra uno, y no ha sido así. Hemos dejado mucho espacio entre líneas. Estoy preocupado porque he visto de salida un equipo sin confianza y agresividad”, sentenció.