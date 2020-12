HOY Boca Juniors vs Internacional de Porto Alegre EN VIVO ONLINE GRATIS se medirá por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. Este duelo se disputará en el estadio La Bombonera de Buenos Aires y comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) / 9.30 p. m. (hora de Argentina y Brasil).

Este es el último partido de octavos de final en disputarse, debido a la postergación del encuentro de ida por la muerte de Diego Maradona. Dicho enfrentamiento, ocurrido el 2 de diciembre en Porto Alegre, terminó con victoria boquense por 1-0 con gol de Carlos Tévez. El ganador de la serie se medirá a Racing Club de Avellaneda en cuartos.

En el Xeneize, que ganó dos de sus últimos tres juegos, Tévez tendrá la compañía en ataque de Eduardo Salvio, recuperado de una lesión que lo aquejaba hace semanas. En el bando opuesto, el Colorado solo pudo vencer en uno de sus últimos ocho choques y debe ganar por dos goles de diferencia para clasificar evitando los penales. Edenilson se reintegra al elenco gaúcho tras superar la COVID-19.

Si deseas seguir EN VIVO la transmisión del partido desde diversos dispositivos, puedes conectarte a la plataforma Apurogol. Aquí te enseñamos a usarla.

¿Horario del partido de Boca Juniors vs Internacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 7.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 10)

Italia: 1.30 a. m. (jueves 10)

Boca Juniors vs Internacional EN VIVO: Canales de transmisión

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: Conmebol TV (Claro / SKY)

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Chile: Fox Sports 1

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

DIA DE INTEEEERRRR!!!! 🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹



DIA DE DECISÃO PELA @LIBERTADORESBR! DIA DE TORCER E ACREDITAR ATÉ O ÚLTIMO MINUTO!



SEREMOS UM SÓ CORAÇÃO VIBRANDO PELO COLORADO! VAMOOOOOOO 💪💪💪💪 pic.twitter.com/bKxGiuzbiW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 9, 2020

¿Dónde ver Boca Juniors vs Internacional ONLINE GRATIS?

En la mayoría de países de Sudamérica, el partido irá en directo por ESPN 2, mientras que la transmisión en Brasil está a cargo de Conmebol TV. Otra alternativa para ver el Boca Juniors vs. Internacional EN VIVO es conectarse a Apurogol.

¿Cómo ver Boca Juniors vs Inter de Porto Alegre EN VIVO por Apurogol?

Ingresa al sitio web Apurogol, busca en la lista de partidos el Boca Juniors vs. Internacional y dale clic. En ese momento, aparecerá una lista de links para ver el encuentro. Presiona cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Apurogol EN VIVO ONLINE gratis?

Para ver los compromisos disponibles en Apurogol debes acceder a su página web mediante la siguiente dirección: www.apurogol.futbol y escoger uno de los partidos.

A continuación, evita la primera, segunda y tercera pantalla, así como los botones llamativos que dicen “ver partido”, porque son publicidad. El cuarto cuadrado aparecerá con un temporizador en “00”: da clic en él.

¿Cómo ver Apurogol por el celular?

Puedes ver los partidos que ofrece Apurogol descargando su aplicación para dispositivos Android de 5.0 o más.

¿Cuál es la app de Apurogol?

La app de Apurogol está disponible para smartphones con Android de 5.0 para adelante. A través de ella podrás ver casi todos los partidos de las ligas argentinas, brasileñas, uruguayas, colombianas y más.

¿Qué partidos de la Copa Libertadores transmite Apurogol?

Apurogol transmite diferentes encuentros de la Copa Libertadores EN VIVO. Por ejemplo, además del Boca Juniors vs. Internacional, esta plataforma muestra el Gremio vs. Santos de hoy, y ofrecerá el River Plate vs. Nacional de mañana jueves 10.

¿Qué es Apurogol?

Apurogol es un portal web que transmite partidos de fútbol de las ligas de Argentina, Sudamérica, Europa y diversas partes del mundo, en vivo, gratis y desde casi cualquier dispositivo con conexión a internet.

