IPD aprobó retorno presencial de entrenamientos en fútbol femenino de clubes

Luego de varios meses de espera, el fútbol femenino de clubes finalmente recibió la autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para volver a los entrenamientos presenciales. Así lo anunció la propia institución a través de su cuenta oficial en redes sociales.

“IPD aprobó el retorno de entrenamientos presenciales de clubes del fútbol femenino peruano”, se lee en el breve mensaje compartido por la entidad. De esta forma, jugadoras de equipos como Universitario de Deportes, representante peruano en la próxima edición de la Copa Libertadores femenina, quedaron habilitadas para volver a las prácticas.

En un año en el que el balompié local y mundial se vio afectado por la pandemia de coronavirus, el fútbol femenino se convirtió en uno de los sectores más golpeados, ya que la crisis sanitaria motivó la suspensión de la temporada 2020 de la liga nacional y causó una situación de precariedad en más de un representativo femenil de los que participan regularmente en el campeonato.

En la última edición de la liga femenina, desarrollada en el 2019, Universitario de proclamó campeón. Foto: GLR

Hasta ahora, solo la selección peruana femenina había recibido el permiso para volver a los entrenamientos con miras a su participación en la Copa América 2022. El primer y segundo microciclo de preparación se llevaron a cabo entre el 21 y 24 de octubre y el 2 y 7 de noviembre, respectivamente.

Todavía no se sabe con certeza cuándo se podría concretar el regreso de la competencia profesional. En agosto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que aún no contaba con autorización del Gobierno para la reanudación de los torneos oficiales del fútbol femenino, luego de lo cual no volvió a emitir un pronunciamiento acerca del tema.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.