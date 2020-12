Después de que se diera a conocer su polémico audio donde revelaba las problemas en la interna de Alianza Lima, Daniel Ahmed rompió su silencio. El Turco, exentrenador blanquiazul, lamentó el descenso del club a la Segunda División y señaló que fueron los peores 25 días de su vida, desde que tomó el primer equipo.

“Era parte de la institución, por eso asumí el reto. Puse la cara cuando nadie quería hacerlo y no me arrepiento de haberlo hecho. Fueron los peores 25 días de mi vida”, dijo Ahmed en charla con Las Voces del Fútbol.

“Nunca viví nada así en el deporte. Es un plantel que, en la interna, buscó sacar adelante el momento, pero también un plantel que venía muy quemado de la cabeza, muy desmembrado”, siguió Ahmed, quien tomó el primer equipo tras la destitución del chileno Mario Salas.

Pese a conseguir un empate y cinco derrotas en los seis partidos que dirigió como DT de Alianza Lima (en el triunfo por 4-0 ante Melgar dirigió Guilermo Salas), Ahmed indicó que intentaron luchar pero no alcanzó. “Esa responsabilidad es mía”, resaltó.

“No analicé el tema de los intereses de Alianza, yo no tenía otra opción de tomar al equipo, no había quién ante la salida de Salas. Siendo yo persona del club tenía que poner la cara”, manifestó. “La carta que recibí fue de Kattia Bohórquez. Me golpeó muchísimo lo que pasó y espero que se analice la situación de Alianza Lima a futuro, no paro de pensar en todo lo ocurrido”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.