Mientras los hinchas de Melgar piden a gritos que el equipo sea conformado por jugadores arequipeños el club los deja ir.

Primero fue Paolo Fuentes y ahora es Edson Aubert que prefirió rescindir contrato para jugar en el 2021 por Cusco FC.

“No sé por qué no jugué ni aparecí en lista en los últimos partidos. Siempre me entregué con alma y corazón por el equipo pero creo que no valoraron mi esfuerzo”, dijo el futbolista de 32 años.

La campaña de Melgar este año fue irregular. Por diferencia de goles con Cienciano del Cusco es que se logró clasificar a la Copa Sudamericana.

El rendimiento del plantel, incluyendo Edson Aubert fue flojo, el arequipeño no tuvo chances con Marco Valencia en la dirección técnica.

“Gracias Dios pudimos rescindir mi contrato por mutuo acuerdo. A Melgar le tengo un cariño muy especial y debo a gradecer a la dirigencia que no me puso trabas para buscar otro rumbo. El tema va netamente por lo deportivo, yo quiero jugar y se presentó esta linda oportunidad de regresar al Cusco”, dijo Aubert.

Otro que no renovó por Melgar es el portero Angelo Campos: “Aún no tengo contrato con un nuevo club pero estoy seguro que podré jugar el próximo año. Debo agradecer al club que me trató muy bien y me ayudó a crecer. Hay porteros jóvenes que tienen mucho futuro”, dijo a La República.v