Cusco FC anuncia a Yorkman Tello como refuerzo para el 2021

Uno más. El Cusco FC anunció hoy, 8 de diciembre, la contratación del mediocampista Yorkman Tello para la temporada 2021 de la Liga 1.

El club incaico hizo público su fichaje en redes sociales, donde los hinchas ya han comenzado a darle la bienvenida.

Anuncio del Cusco FC

En la víspera, el excapitán de Deportivo Binacional anunció su desvinculación del equipo. El futbolista defendió la camiseta puneña durante seis temporadas, y fue campeón nacional 2019 y de la Copa Perú.

“Mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento para la Región Puno y sus provincias. Han sido seis maravillosos años”, escribió en sus redes sociales.

Con Tello, ya son tres los refuerzos que Cusco FC ha anunciado en las estas horas.

El último lunes anunciaron el fichaje del arequipeño Edson Aubert, quien dejó el FBC Melgar para tener más continuidad en un equipo. “No sé por qué no jugué ni aparecí en lista en los últimos partidos. Siempre me entregué con alma y corazón por el equipo, pero creo que no valoraron mi esfuerzo”, dijo el futbolista de 32 años.

La semana pasada anunciaron también la llegada de Sandro Rengifo, exjugador de Cantolao.