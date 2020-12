Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi: “Siempre me he llevado bien con él”

Más de dos años después de su último enfrentamiento, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieron a verse las caras sobre un campo de juego en el partido entre Juventus y Barcelona por la sexta fecha del Grupo G de la Champions League.

Finalizado el encuentro, los reflectores se posaron sobre ‘CR7′, gran ganador del duelo al convertir dos de los tres goles en el 3-0 que le propinó el cuadro italiano al español en el Camp Nou. El portugués fue consultado por la rivalidad que existe entre él y el argentino, la cual afirmó que se trata más de una cuestión de la prensa.

“Siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios. Yo nunca lo he visto como un rival, pero sabemos que en el fútbol, para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, aunque siempre me he llevado bien con él. Le veo como siempre”, declaró el luso en diálogo con Movistar Liga de Campeones.

El reencuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo dejó esta postal. Foto: AFP

Una cuestión que prefirió eludir Cristiano fue la eterna discusión acerca de quién de los dos es mejor. En ese sentido, el delantero expresó una opinión similar a la que Ronald Koeman y Andrea Pirlo habían manifestado en la previa.

“No voy a entrar por ahí. [Messi] hace lo mejor para su equipo, como yo. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir teniendo una buena temporada”, añadió Cristiano.

Con sus dos goles de este martes, Cristiano Ronaldo estiró su ventaja como máximo artillero histórico de la Champions League al totalizar 134 anotaciones. El atacante de la Juventus aventaja en 16 tantos a Lionel Messi, quien ha jugado casi 30 partidos menos que él en la competencia.

