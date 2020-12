La posición del Real Madrid en esta edición de la Champions League es delicada. A falta de una fecha para terminar la fase de grupos, la Casa Blanca se encuentra en zona de Europa League y deberá buscar un triunfo este miércoles de local ante el puntero del grupo B, el Borussia Monchengladbach.

Sabiendo de la dificultad que trae la clasificación, el mediocampista brasileño Casemiro calificó el encuentro como una final. “Sabemos la importancia de este partido. Sabemos que es el partido más importante del año. Es una final, vamos a darlo todo, es un partido para darlo todo. No pensamos en nada más que no sea la victoria. Hay un rival que va primero en el grupo, hay que respetarlo. Pero depende de nosotros. Es una final y en el Madrid las finales se ganan”, indicó en conferencia de prensa.

Pese a que solo piensan en ganar, Casemiro es consciente de que la posibilidad de no acceder a octavos de final existe. “Ni veo esa posibilidad. Sé que están ahí, pero si no se puede jugar la Champions, no estaremos contentos, querremos jugar la Europa League y ganarla. Sólo pensamos en la victoria, pero en este club se vive de títulos”, sostuvo.

Finalmente, Casemiro se refirió al trabajo de Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid. “Qué hablar de Zidane, de la historia que hizo en este club. El año pasado ganó dos títulos con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta de lo que hizo y hace. Sabemos que este año la temporada es rara, no solo para el Real Madrid. Estamos teniendo cada 2-3 días partidos, la pretemporada no fue buena, no somos máquinas y estamos teniendo muchas lesiones. Toda la plantilla está al cien por cien con el entrenador, confiamos en su trabajo y valoramos mucho lo que hizo y está haciendo con nosotros”, sentenció.

