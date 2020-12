Carlos Perleche puso su amor por Juan Aurich al servicio del club y por espacio de 52 años acompañó al equipo en las buenas y en las malas. Sin embargo, tras el descenso del Ciclón en el 2017 y la crisis dirigencial y económica que se desató como consecuencia de ello, quedó fuera de la institución sin gozar de beneficios laborales.

El drama del popular ‘Mi niño’, como se le conoce a Perleche, no solo tiene que ver con la falta de empleo, sino con la pérdida de su seguro de atención médica en EsSalud, donde llevaba un estricto tratamiento contra la diabetes e hipertensión.

“A mis 80 años de edad es difícil esta situación, uno tengo ayuda de nadie. A veces los exjugadores me apoyan de alguna manera o la actual directiva me lleva una bolsa de alimentos, pero lo que más deseo es mi seguro para poderme tratar. Mi corazón ya no da más y sufro mucho con todo esto”, señaló Carlos Perleche a La República.

Perleche llegó a Juan Aurich en el tiempo del presidente Guillermo Aurich Bonilla y se convirtió en su brazo derecho. Recuerda los momentos históricos del Ciclón, como el accidente del plantel en el ‘Cruce de la Muerte’ en el año 1953.

Asimismo, fue parte de la delegación que viajó a México y Argentina en aquella campaña de Copa Libertadores de Juan Aurich.