Un nuevo episodio de WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO este lunes 7 de diciembre desde el Amway Center de Orlando, Florida previo al último evento PPV del año, TLC 2020. La transmisión irá ONLINE GRATIS por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El campeón mundial, Drew McIntyre, se ha visto envuelto en feudo con The Miz y John Morrison en las últimas semanas; por eso, esta noche, él junto a Sheamus se enfrentarán en un hándicap match a los excampeones en parejas, quienes estarán acompañados de AJ styles. Cabe recordar que ‘The Awesome’ posee el maletín de Money in the Bank y podría usarlo en cualquier momento.

Desde que Randy Orton perdió el título de WWE ha sido abordado en algunas oportunidades por el Demonio, y todo comenzó cuando participó en uno de los segmentos de Alexa Bliss. Primero se le apareció Bray Wyatt, pero en los últimos capítulos recibió la visita de The Fiend, y este lunes 7 se hará presente en el Firefly Fun House.

Asuka formó equipo con Lana para medirse con las campeonas en parejas Nia Jax y Shayna Baszler. La lucha fue ganada por las dos primeras y todo parece indicar que volverán a enfrentarse en un combate oficial por los cinturones de la división femenina. Por otro lado, aún no existe rival de la japonesa por el Campeonato de Mujeres de Raw; su última rival fue Zelina Vegas, quien fue despedida el mes pasado.

Jeff Hardy y Bobby Lashley tendrán un duelo no oficial por el campeonato de Estados Unidos, pero podría ser una antesala de su posible lucha en el WWE TLC 2020. Luego de su feudo con Elias, el ‘Enigma’ sería el nuevo contrincante del ‘Dominador’, pero para que sea oficial deberá superar su primera prueba.

WWE RAW: Ficha de la transmisión

¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 7 de diciembre ¿Dónde? Amway Center de Orlando, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (al día siguiente)

¿Cómo ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports 2?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia. Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE RAW es en el Amway Center, ubicado en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

